11 лет со дня убийства Анны Политковской

7 октября 2006 года 11 лет назад в лифте своего дома в центре Москвы была убита журналист "Новой газеты"Анна Политковская.

27 августа 2007 года начальник УСБ ФСБ РФ А. Купряжкин заявил, что в убийстве Анны Политковской обвиняется сотрудник службы по Центральному административному округу Москвы УФСБ по Москве и Московской области подполковник Павел Рягузов.

21 сентября 2007 года следствие предъявило обвинение по статье 33 и статье 105 УК РФ (соучастие в убийстве в форме пособничества) бывшему главе Ачхой-Мартановского района Чеченской республики Шамилю Бураеву. Следствие подозревает, что Бураев обратился к Рягузову с просьбой выяснить адрес проживания Политковской, и затем Бураев передал его исполнителям, братьям Махмудовым. По обвинению в ее убийстве осуждены пять человек. Но заказчики преступления до сих пор не изобличены.

Международной неправительственной организацией Reach All Women in War («Помочь каждой женщине в огне войны») была учреждена Премия имени Анны Политковской. Именем Анны Политковской названа площадь в Риме. Сад в Милане. Аллея в Карловых Варах (Чехия). Улица Анны Политковской существует в Тбилиси.

Между тем, администрация Петроградского района Петербурга отказала в проведении памятной акции в честь годовщины Анны Политковской. Мероприятие планировали провести у Соловецкого камня на Троицкой площади, но по данным администрации, в указанный день там проходило молодежное мероприятие.

Позднее, благодаря вмешательству уполномоченного по правам человека Александру Шишлову акция памяти Анны Политковской была согласована.

Она прошла спокойно и грустно. Участники поставили портреты Анны, зажгли свечи и положили цветы. Пришло от 150 до 200 человек