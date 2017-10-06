В Кузбассе пройдут акции протеста в поддержку Алексея Навального

Завтра, 7 октября, в день рождения Владимира Путина, в 80 городах России, где работают штабы Навального, планируется провести всероссийскуб массовую протестную акцию.

Главный лозунг этих акций — требование допустить Навального к участию в президентских выборов. В нескольких городах власти уже отказались согласовывать пикеты и шествия. Но сторонники Навального все равно намерены выйти на улицы несмотря на возможные задержания.

В Кемерове сторонники Навального выйдут на мирные протестные акции в поддержку политика. Об этом редакции Newkuzbass сообщили в местном штабе Навального.

Напомним, 2 октября сам политик был задержан и признан судьёй Хызыром Муссакаевым виновным в неоднократных призывах к участию в несогласованных митингах. Симоновский районный суд Москвы назначил ему 20 суток административного ареста. Несмотря на неожиданную вынужденную изоляцию Навального его сторонники решили продолжать свою работу.

В Кемерове местом сбора активистов станет уже привычный сквер «Орбита», где они планирую собраться в 14:00. В 15:30 ещё одна акция в Кемерове (пикет) будет проведена на вокзале, рядом с монументом «Паровоз», где ранее, 25 июля, полицейскими была незаконно задержана сотрудница кемеровского штаба Владлена Клокова. Впоследствии задержание Клоковой было оспорено в суде, а приписанные ей административные нарушения признаны незаконными и отменены.