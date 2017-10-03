В Кузбассе прошло заседание региональной антинаркотической комиссии

В администрации Кемеровской области состоялось заседание антинаркотической комиссии под председательством временно исполняющего обязанности начальника ГУ МВД России по Кемеровской области генерал-майора внутренней службы Игоря Коршунова.

На заседании рассматривался вопрос о противодействии распространению новых видов наркотиков синтетического происхождения и проводился анализ и предложениями наркоситуации в Кузбассе.

В настоящее время для распространения синтетических наркотиков злоумышленники широко используют современные электронные гаджеты и сеть Интернет. Также применяется бесконтактный способ сбыта запрещенных веществ посредством тайников. Тем самым исключаются личные контакты между участниками преступных цепочек, усложняются схемы расчетов при сбыте синтетических наркотиков и легализации денежных средств, добытых преступным путем с использованием электронных платежных систем международного формата.

Среди наркопотребителей преобладают лица в возрасте 20-40 лет. Кроме того, наблюдается увеличение количества молодых людей в возрасте до 30 лет, потребляющих синтетические наркотики.

Между тем, в Кузбассе зафиксировано значительное снижение количества лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения (на 45%). На 12,5% отмечено снижение количества лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (с 1 328 в 2016 г. до 1 162 в 2017 г.).

По сведениям Кемеровского областного клинического бюро судебно-медицинской экспертизы, на 1 июля 2017 года в Кемеровской области зафиксировано 118 смертельных отравлений наркотиками (за аналогичный период 2016 г. — 130), доля отравлений синтетическими наркотиками составляет 11% (13 человек).

В результате осуществления комплекса мер по противодействию распространению наркотических средств синтетического происхождения за 8 месяцев 2017 года правоохранительными органами Кемеровской области из незаконного оборота изъято 34,5 кг синтетических наркотиков, что составляет 18 % от общего количества изъятых наркотических средств.

Сотрудниками полиции пресечена деятельность ряда наркогруппировок, создавших с использованием Интернет-технологий сеть наркосбыта на территории Кемеровской области. В результате проведения комплекса оперативно-розыскных и следственных мероприятий у членов ОПГ изъято 11 кг синтетических наркотических средств. Задержано 5 активных участников наркобизнеса.

Благодаря работе волонтеров и активистов в Роскомнадзор передано более 600 обращений по фактам распространения противоправного контента в сети Интернет, по ним заблокирован доступ к 193 веб-ресурсам, связанным с торговлей наркотиками.