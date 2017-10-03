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«Ростехнадзор» оштрафовал должников «Кузбассэнергосбыта»

Предприятия-должники «Кузбассэнергосбыта» получили штрафы от «Ростехнадзора» за нарушение режима ограничения электроэнергии, установленного за долги.

Штраф в размере 50 тыс. руб. получило ООО «Водокомплекс» г. Мариинск (долг за электроэнергию 1,4 млн рублей), директор Томь-Усинского завода железобетонных конструкций в Мысках (долг 2,9 млн рублей) получил штраф в размере 10 тыс. руб.

«Предприятиям, которым нет возможности ограничить подачу электроэнергии полностью, мы устанавливаем максимальный уровень суточного потребления. Данные предприятия его превысили, за что получили штраф», – пояснил технический директор ПАО «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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