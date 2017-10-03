В Москве на 20 суток арестован Алексей Навальный

Вчера Симоновский районный суд Москвы отправил оппозиционера Алексея Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), сообщают "Ведомости".

Навальный был задержан в пятницу в Москве, когда собирался ехать на встречу с избирателями в Нижний Новгород, и весь день провел в отделении полиции. Ранее протоколы за нарушение правил публичных мероприятий уже составлялись на Навального после несанкционированных акций 26 марта, 12 июня и «агитационного субботника» 8–9 июля.

По словам адвоката Навального Ольги Михайловой, полиция нарушила закон при задержании политика, поскольку доставление в полицию может производиться только при невозможности составления протокола на месте, а административное задержание может быть применено только в исключительных случаях. Протокол Навальному предъявили только через 11 часов после доставления в полицию, при том что срок административного задержания не должен быть больше трех часов.

Навальный на заседании суда заявил, что в ходе своего предвыборного тура проводит встречи с избирателями. По его мнению, «Единственная причина, по которой я находился в ОВД "Даниловский", — наши встречи в регионах привлекают большое число людей, больше, чем мы рассчитывали. Видимо, это вызывает недовольство со стороны власти, со стороны Кремля», — сообщает «Медиазона».

Приехавший в Нижний Новгород руководитель федерального штаба Навального Леонид Волков был задержан сразу после того, как подал заявление по ст. 149 УК (воспрепятствование проведению митинга). Администрация Нижнего Новгорода считала пятничный митинг несогласованным: организаторам якобы хотели сообщить о невозможности проведения акции в выбранном месте и предложить другое, но те не пришли за ответом.

Савеловский районный суд назначил Волкову 20 суток административного ареста, по той же статье, что и Навальному.