В России начался осенний призыв

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве россиян на военную службу в октябре-декабре 2017 года, а также об увольнении с военной службы тех, кто прошел ее по призыву.

Согласно документу, 134 тыс. человек в возрасте от 18 до 27 лет будут призваны на службу с 1 октября по 31 декабря этого года. Солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых истек срок военной службы по призыву, получат увольнение. Также в указе говорится, что органы исполнительной власти регионов и призывные комиссии должны организоватьвсе необходимые мероприятия, связанные с осенним призывом. Указ вступил в силу со дня его официального опубликования. Ранее, в марте этого года, на военную службу в России было призвано 142 тыс. человек. В осеннюю призывную кампанию прошлого года на службу было направлено 152 тыс. человек

По словам первого заместителя начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгения Бурдинского, в осенний призыв этого года "впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту".

По данным на осень прошлого года, число контрактников в российской армии составляло 350 тыс. человек.

Из призываемых 134 тыс. более 15 тыс. получили подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования. В этот призыв продолжится комплектование научных и спортивных рот. Сейчас в Вооруженных силах действуют 12 научных рот, в них служат 648 человек, в четырех спортивных ротах проходят службу 381 человек.

В Кузбассе призыв продлится до 31 декабря. Этой осенью в ряды вооруженных сил будут призваны около 2,5 тысячи кузбассовцев. Это меньше на 20%, чем обычно. Связано это с тем, что растет количество солдат-контрактников. По информации военного комиссара Кемеровской области Германа Воробьева, в прошлом году более одной тысячи кузбассовцев избрали своей специальностью профессиональную военную службу.

Между тем, в этом году к административной ответственности привлечены 644 жителя Кузбасса, которые не хотели проходить военную службу. В отношении 58 человек возбуждены уголовные дела.