Дело руководителей хозцентра ГУ МВД в Кузбассе передано в суд

Следственное управление Следственного комитета в Кузбассе завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника центра хозяйственного и сервисного обеспечения управления МВД по Кемеровской области и его преемника, который в настоящее время отстранен от должности.

По версии следствия, обвиняемые использовали служебное положение для того, чтобы нужная им фирма победила на конкурсе и получила контракт на установку охранно-пожарной сигнализации на объектах управления. Для этого они уничтожили часть заявок от других конкурсантов, а некоторые просто приказали не регистрировать.

Кроме того, ранее сообщалось, что отстраненный от должности замначальника хозцентра Виталий Троценко в декабре 2014 года дал указание начальникам отделов собрать с сотрудников рапорта на получение положенной в конце года материальной помощи. Затем распорядился, чтобы бухгалтерия на основании указанных рапортов оформила платежную ведомость. После чего дал указание на основании ведомости получить в банке более 1, 2 млн. рублей и передать их лично ему. А в ноябре этого же года, злоупотребив должностными полномочиями, обвиняемый не вернул в кассу организации 45 тысяч рублей, которые ранее он получил на командировочные расходы. Установлено, что, находясь на повышении квалификации в другом регионе, обвиняемый добровольно отказался от положенного бесплатного проживания в общежитии, снимал квартиру. Свою вину полицейские не признали и со следствием не сотрудничали.

С бывшего сотрудника центра взяли подписку о невыезде, а Виталий Троценко до суда был помещен под арест.