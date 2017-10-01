В Кузбассе прошла конференция «Человек и природа - взаимодействие на особо охраняемых природных территориях.

С 27 по 29 сентября в Новокузнецке на базе НФИ КемГУ проходила Вторая всероссийская научно-практическая конференция «Человек и природа-взаимодействие на особо охраняемых природных территориях. Инициатором конференции стали «Шорский национальный парк» и профессорско-педагогический состав кафедры естественно-географического факультета НФИ КемГУ.

В конференции приняли участие научные сотрудники и ученые из Томского государственного университета, Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, КемГУ, института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, НФИ КемГТУ, Новосибирского филиала ФГБНУ «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства», а также научные работники заповедников и национальных парков.

Целью конференции — поиск подходов к решению проблем охраны и сохранения биологического разнообразия в пределах ООПТ. Ученые обменялись опытом проведения научных работ, применением современных технологий в мониторинге окружающей среды, поделиться новейшими научными данными.

Впервые на научно-практической конференции работала секция «Молодежь в решении проблем особо охраняемых природных территорий», участниками которой стали будущие молодые специалисты.