В Кемерове на треть сократилось количество турагентств

Количество офисов турагентств в Кемерове за последние три года сократилось на 36%, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на данные ДубльГИС.

По информации издания, согласно результатам исследований, которое 2ГИС провел в 17 городах России с 2014 года по август 2017 года, число офисов, где можно купить турпутёвки, сократилось на более чем 21 %. При этом в столице Кузбасса падение оказалось одним из самых максимальных (197 офисов в 2017 году против 308 офисов в 2014).

Это происходит из-за того, что многие агентства оптимизируют свои расходы на содержание офиса переходят на работу на дому. Однако многие агентства прекратили свою работу из-за того, что туроператоры практически вполовину снизили агентскую комиссию для турагентов, снизились объемы продаж, покупательная способность клиентов упала, снизился выездной туризм.

Кроме того, на работе отрасли сказалась недобросовестность самих агентств: не секрет, что многие агентства идут на огромные скидки и даже работают в минус себе, надеясь на большие объемы и живые деньги, в надежде дохода и того, что новые живые деньги клиентов перекроют неоплаченные заявки, но ни к чему хорошему это не приводит.

По мнению туроператоров, сейчас происходит своего рода чистка рынка, сокращаются в основном те агентства, которые работают только на выездной туризм.