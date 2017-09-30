В Кузбассе прошел семинар-практикум по международному культурному туризму

27 сентября в Кемеровском государственном институте культур ыначал работу Международный семинар-практикум «Сохранение культурного наследия и устойчивый туризм — международный обзор культурного туризма», организованный КемГИК и фондом Ромуальдо Дель Бианко (Флоренция, Италия) при поддержке Министерства культуры РФ, областных департаментов: культуры и национальной политики, образования и науки, молодежной политики и спорта.

В церемонии открытия приняли участие президент итальянского фонда Паоло Дель Бианко, исполнительный директор международного совета музеев (ИКОМ России) Афанасий Гнедовский, ректор КемГИК Александр Шунков.

По мнению организаторов, сотрудничество с итальянским фондом станет еще одним шагом в сторону интеграции вуза в европейское культурное сообщество.

В рамках семинара прошел круглый стол «Межкультурный диалог и точки роста в развитии туризма», на котором обсуждались вопросы актуализации культурного наследия и развития туризма, развития культурно-познавательного и событийного туризма, социально-культурного потенциала региона в туристской деятельности.

Кроме того, участники семинара побывали на выставках экологического плаката «ДАНЕТ», живописи и графики из коллекций Кемеровского областного художественного колледжа и Кемеровского государственного института культуры «Наследие», фотовыставке работ преподавателей и студентов кафедры фотовидеотворчества КемГИК «Коренные народы Сибири», отчетной выставке «Шорцы – кто они?» по итогам экспедиции студентов и преподавателей кафедры музейного дела.

Перед участниками мероприятия выступили лучшие творческие коллективы института. Среди них ансамбль современной хореографии «Вечное движение», ансамбль народного танца «Молодой Кузбасс», хоровой театр «Академия», ансамбль «Скоморохи».