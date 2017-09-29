В Кузбассе внедряют новую систему учета закупок для государственных медучреждений

В Кузбассе презентовали новую компьютерную систему учета закупок для государственных медучреждений.

Система сейчас внедряется во всех государственных медицинских учреждениях области, и по словам заместителя губернатора Кемеровской области по здравоохранению Валерия Цоя, сделает учет материальных и лекарственных средств более совершенным и прозрачным.

По его мнению, программа должна стать эффективным инструментом для главных врачей для наведения порядка в системе закупок.

Новая система разработана Кемеровским областным медицинским информационно-аналитическим центром. Она, по словам разработчиков, позволяет провести любую аналитику, касающуюся закупок лекарств, продуктов, отслеживать наличие необходимых лекарственных средств, облегчает проведение проверок.

Продолжением введения компьютерной системы учета станет введение электронной медицинской истории болезни и персонифицированный учет лекарств для каждого пациента.

В итоге предполагается сформировать в государственной системе здравоохранения Кузбасса единую учетную политику и перевести бухгалтерию в режим on-line.