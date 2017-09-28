КемГУ представили на выставке образования в Монголии

20 сентября в Улан-Баторе представительство Россотрудничества в Монголии при поддержке посольства России провело на базе Монгольского национального университета медицинских наук образовательную выставку.

В мероприятии приняли участие прдставители 11-ти ведущих российских университетов, в число которых вошёл и Кемеровский госуниверситет.

Посетителями выставки стали более 450 будущих выпускников монгольских школ и около 100 студентов выпускных курсов вузов, желающих продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.

В рамках выставки ее посетители получили возможность выбрать подходящую учебную программу и вуз, информацию о правилах поступления в российские учебные заведения в 2018 году. Добавим, что в 2017 году квота на Монголию составила 450 мест за счет финансирования из российского бюджета, при этом реальное число претендентов на российские стипендии составило более 1700 человек.