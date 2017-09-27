В Кузбассе планируют создание кластера легкой промышленности

В администрации Кузбасса прошло совещание «О создании кластера легкой промышленности на территории Кемеровской области», в котором приняли участие руководители предприятий, образовательных организаций, профильных департаментов, управлений администрации города Кемерово, центра кластерного развития.

Участники заседания обсудили идею создания кластера, презентованную председателем совета по развитию предпринимательства города Кемерово Виктором Севостьяновым. По мнению Севостьянова, кластер позволит создать условия для интенсификации развития отрасли, обеспечить экономическую эффективность производств, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

По словам участников совещания, преимуществом таких объединений является прежде всего, поддержка организаций – членов кластера со стороны государства. Кроме того, это расширение практики совместного участия членов кластера в реализации крупных заказов, совместные проекты по сокращению издержек, согласованная логистика, разработка единых стандартов в отношении продукции, расширение маркетинговой деятельности для выхода на новые рынки.

По итогам конструктивной дискуссии была сформирована межведомственная рабочая группа, которая займется дальнейшей разработкой проекта.

В настоящее время в Кемеровской области в сфере текстильной и легкой промышленности работают 628 организаций, в том числе 178 юридических лиц и 450 индивидуальных предпринимателей. Текстильные изделия производят 43 предприятия и 79 индивидуальных предпринимателей; одежду выпускают 123 предприятия и 355 индивидуальных предпринимателей; обувь и изделия из кожи — 12 предприятий и 16 индивидуальных предпринимателей.