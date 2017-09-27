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В Юрге ввели в строй новый корпус завода по производству фармоборудования

В Юрге запустили новый корпус завода по производству фармацевтического оборудования «Арт-Лайф-Техно», в строительство  и оборудование которого инвестировано 86 млн рублей..

ООО «Арт-Лайф-Техно» начало свою деятельность в 1998 году с небольшого производства бочек для хранения рыбной и молочной продукции. Завод имеет авторские инновационные разработки по изготовлению машин и аппаратов, подтвержденные  патентами на изобретения.

Сегодня приоритетным направлением деятельности компании является проектирование и изготовление современного, высокоэффективного, инновационного оборудования для фармацевтической отрасли. Также на заводе выпускается продукция для предприятий косметической, парфюмерной, химической отраслей. Она поставляется в разные регионы страны, а также в Казахстан, Латвию, Белоруссию, Грузию и Армению. 

Обновление производства позволило создать 20 новых рабочих мест. Как сообщили в администрации города Юрги, собственники завода планируют дальнейшее расширение производства, введение второй и третей очереди. 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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