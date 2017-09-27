Погода
на 28 сентября
1°C
Курс валют
на 27 сентября
$ 58.11
68.25
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиРосаккредитация прекратила аккредитацию компании, поверявшей приборы на шахтах Кузбасса
Новости

Росаккредитация прекратила аккредитацию компании, поверявшей приборы на шахтах Кузбасса

По информации пресс-службы Росаккредитации, с 25 сентября прекращено действие аттестата аккредитации ООО "Электротехносервис", выдавшего 664 свидетельства на приборы, входящие в систему аэрогазового контроля угольных предприятий Кузбасса, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, "Электротехносервис" — первая организация, осуществляющая деятельность на территории Кемеровской области, которую Росаккредитация лишила права поверки средств измерений, в том числе и для сферы ЖКХ.

Аттестат аккредитации "Электротехносервиса" был частично приостановлен в июле, по итогам внеплановой проверки управления Росаккредитации по СФО, проведенной после обращения завода-производителя приборов ООО "Кузбасский региональный горный центр охраны труда" в Кемеровскую межрайонную прокуратуру по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Завод обратился в правоохранительные органы после ряда случаев неработоспособности измерителей запыленности ИЗСТ-01, отремонтированных и поверенных в "Электротехносервисе". В результате было установлено, что эта фирма не обладала эталонной базой, позволяющей осуществлять поверку и подтверждать соответствие ИЗСТ-01 требуемым характеристикам.

По данным завода-производителя, на кузбасских шахтах эксплуатируется более тысячи таких приборов. Они используются при технологическом мониторинге воздуха для контроля превышения предельно допустимых концентраций угольной и угольно-породной пыли.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости