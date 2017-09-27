Росаккредитация прекратила аккредитацию компании, поверявшей приборы на шахтах Кузбасса

По информации пресс-службы Росаккредитации, с 25 сентября прекращено действие аттестата аккредитации ООО "Электротехносервис", выдавшего 664 свидетельства на приборы, входящие в систему аэрогазового контроля угольных предприятий Кузбасса, сообщает Интерфакс.

По информации агентства, "Электротехносервис" — первая организация, осуществляющая деятельность на территории Кемеровской области, которую Росаккредитация лишила права поверки средств измерений, в том числе и для сферы ЖКХ.

Аттестат аккредитации "Электротехносервиса" был частично приостановлен в июле, по итогам внеплановой проверки управления Росаккредитации по СФО, проведенной после обращения завода-производителя приборов ООО "Кузбасский региональный горный центр охраны труда" в Кемеровскую межрайонную прокуратуру по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли.

Завод обратился в правоохранительные органы после ряда случаев неработоспособности измерителей запыленности ИЗСТ-01, отремонтированных и поверенных в "Электротехносервисе". В результате было установлено, что эта фирма не обладала эталонной базой, позволяющей осуществлять поверку и подтверждать соответствие ИЗСТ-01 требуемым характеристикам.

По данным завода-производителя, на кузбасских шахтах эксплуатируется более тысячи таких приборов. Они используются при технологическом мониторинге воздуха для контроля превышения предельно допустимых концентраций угольной и угольно-породной пыли.