Оркестр русских народных инструментов филармонии Кузбасса примет участие в фестивале «Живи, Россия, здравствуй!»

Сегодня, 26 сентября, в Барнауле открывается фестиваль ведущих профессиональных русских народных оркестров Сибири «Живи, Россия, здравствуй!», посвященный 80-летию Алтайского края, в котором примет участие оркестр русских народных инструментов филармонии Кузбасса.

Кроме того, в концертном зале «Сибирь» выступят Академический русский оркестр Новосибирской государственной филармонии, Красноярский филармонический русский оркестр имени Анатолия Бардина, Государственный Великорусский оркестр «Сибирь» имени Евгения Борисова и Русский камерный оркестр Барнаула.

Артисты из Кузбасса подготовили совместное выступление с новосибирским джаз-оркестром «Сибирский диксиленд» под руководством заслуженного артиста России Сергея Гершеновича.

В исполнении оркестра русских народных инструментов и «Сибирского диксиленда» прозвучат произведения Эллингтона, Оливера, Портера, Луиджи, а также русские народные песни в необыкновенных джазовых обработках.