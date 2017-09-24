Экс-начальник ГУФСИН Кузбасса оставлен под арестом на 4 месяца

По информации пресс-службы СУ СКР по Кемеровской области, по ходатайству следствия кемеровский суд продлил на 4 месяца арест Константина Антонкина начальника ГУФСИН Кузбасса, обвиняемого в получении взятки, сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания обвиняемого под стражей до 1 февраля 2018 года. В настоящее время Антонкин содержится под стражей в новосибирском СИЗО.

Напомним, в отношенииэкс- главы ГУФСИН возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следствия, в 2012 году он предложил директору стройфирмы обеспечить заключение госконтракта на 60 млн рублей по разработке проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За помощь подозреваемый попросил оформить ему в собственность участок земли и построить на нем дом, полагают следователи.

Антонкин свою вину не признает.