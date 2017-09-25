В Кузбассе прошел митинг против строительства новых угольных разрезов

Вчера в Новокузнецке прошел митинг против строительства новых угольных разрезов, в котором приняли участие около 200 жителей области.

В митинге участвовали жители Новокузнецк, Кемерово, Осинников, Прокопьевска, Мысков, а также деревень и поселков Новокузнецкого, Прокопьевского, Беловского районов и других территорий региона.

Участники акции потребовали не допускать добычи угля открытым способом и создать фонд, куда угольные предприятия перечисляли бы средства на рекультивацию земель. Жители региона озабочены тем, что резко активизировалась экспансия угольных предприятий, которые начали активно расширять производственные площади, в том числе осваивая сельскохозяйственные земли в непосредственной близости от населенных пунктов.

Основное требование — запретить разработки новых месторождений угля разрезами, которые наносят наиболее существенный вред природе, оставляя после себя "лунные ландшафты".

Между тем, администрация "не согласовала" проведение митинга. А после того, как организаторы обратились в суд, который вынес решение в пользу инициаторов проведения акции протеста, попыталась оспорить это решение в суде высшей инстанции, но проиграла, сообщает портал КузПресс.

Кроме того, за сутки до начала мероприятия сцена оказалась обмотана защитной сеткой и ограждающей лентой с надписью «Ремонт сцены». А в день проведения митинга, перед сценой поставили автобусы, два ряда ограждения и выставили усиленную охрану из полицейских.

Тем не менее, митинг состоялся - в качестве сцены использовался помост под новогоднюю елку.

Представителей администрации города и района, несмотря на приглашения, на мероприятии замечено не было.