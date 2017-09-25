В Кузбассе завершился международный турнир по вольной борьбе "Шахтерская слава"

В субботу в кемеровском губернском центре спорта «Кузбасс» завершился международный турнир по вольной борьбе "Шахтерская слава", в котором принимали участие более 200 именитых борцов из 23 стран мира, в том числе США, Канады, Финляндии, Германии, Польши, Венгрии, Словакии, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Индии. Всего за победу на кемеровском ковре боролись 30 спортсменов из Кузбасса.

За первое место в каждой весовой категории (всего их восемь) чемпионы получили по 100 тыс. рублей, за второе место – по 60 тыс. рублей, за третье – по 30 тыс. рублей. По 30 тыс. рублей были вручены тренерам, которые воспитали чемпионов и призеров «Шахтерской славы».

Кроме того, в этом году за высокие спортивные достижения и вклад в развитие физической культуры и спорта были учреждены ещё два специальных приза – автомобили Тойота, ключи от которых получили прославленный новокузнецкий борец классического стиля, мастер спорта России международного класса, член сборной России по борьбе Виталий Щур и его наставник — главный тренер сборной Кузбасса по греко-римской борьбе, заслуженный тренер России Владимир Кутчер.

По результатам соревнований по традиции лучший кузбасский борец — Остап Пасенок, завоевавший золотую медаль в весовой категории 125 кг, получид специальный приз от губернатора Амана Тулеева – автомобиль Тойота.

Лучшим иностранным борцом стал спортсмен из Осетии, выступающий за Словакиюв категории до 70 кг Таймураз Салказанов, которомуфедерация спортивной борьбы Кемеровской области вручила медаль из чистого золота 585 пробы ручной работы весом 200 граммов.

Результаты турнира «Шахтерская слава 2017»

57 кг.

1. Тютюрин Арыйаан (Респ. Саха/Якутия)

2. Омарбеков Куралбек (Казахстан)

3. Донгак Мойдыр (Красноярский край)

3. Ринчинов Димчик (Беларусь)

5. Карамчаков Денис (Респ. Хакасия)

5. Гармаев Тамир (Респ. Бурятия)

61 кг.

1. Богомоев Александр (Респ. Бурятия)

2. Гергенов Юлиан 9Иркутская обл.)

3. Цыренов Баяр (Респ. Бурятия)

3. Антонов Айхаан (Респ. Саха/ Якутия)

5. Тохтаржанулы Аслжан (Казахстан)

5. Тувшинтулга Туменбилег (Монголия)

65 кг.

1. Шарастепанов Даши (Респ. Бурятия)

2. Боровицкий Алексей (Респ. Бурятия)

3. Захарушкин Александр (Кемеровская обл.)

3. Медведев Алексей (Респ. Хакасия)

5. Колиев Георгий (Беларусь)

5. Ондар Роланд (Респ. Тыва)

70 кг.

1. Салказанов Таймураз (Словакия)

2. Акбаев Алибек (Карачаево-Черкессия)

3. Гантт Томми (США)

3. Жербаев Евгений (Респ. Бурятия0

5. Терещенко Семен (Респ. Хакасия)

5. Нарышев Михаил (Кемеровская область)

74 кг.

1. Суюнчев Хусей (Карачаево-Черкессия)

2. Базиев Муса (Чеченская респ.)

3. Хизриев Надирбег (Красноярский край)

3. Сучков Никита (Красноярский край)

5. Самушонокс Иварс (Латвия)

5. Будажапов Арслан (Забайкальский край)

86 кг.

1. Дударов Ахмед (Германия)

2. Дадаев Муслим (Чеченская респ)

3. Хейно Вилле (Финляндия)

3. Оргодол Ютумен (Монголия)

5. Муртазов Шамил (Казахстан)

5. Костерин Иван (Кемеровская обл)

97 кг.

1. Белоновский Юрий (Красноярский край)

2. Уришев Анзор (Красноярский край)

3. Батаев Ахмед (Чеченская респ.)

3. Цимон Хуберт (Польша)

5. Карач Вла (Румыния)

5. Маккол Тимми (США)

125 кг.

1. Пасенок Остап "(Кемеровская область)

2. Косоу Майк (США)

3. Лигети Даниел (Венгрия)

3. Максаров Цыбик (Респ. Бурятия)

5. Цыхипов Балдан (Респ. Бурятия)

5. Михайловс Дмитрийс (Латвия)