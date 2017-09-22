В Кузбассе открылась выставка «Мир водных растений»

В ботаническом саду Новокузнецкого филиала КемГУ открылась новая экспозиция «Мир водных растений», созданная при поддержке компании РУСАЛ.

В многоуровневом бассейне разместятся редкие растения, занесенные в Красную книгу: множество видов и сортов кувшинок и кубышек, а также водный папоротник Сальвиния. Благодаря особой форме водоема растения смогут не только расти летом, но и зимовать в холодное время года. На строительство экспозиции Новокузнецкий алюминиевый завод выделил около 760 тысяч рублей.

По словам директора ботанического сада, кандидата биологических наук, доцента кафедры естественнонаучных дисциплин и методики преподавания НФИ КемГУ Андрея Климова, «Подобного водоема, где можно увидеть редкие виды водных растений, нет ни в одном ботаническом саду Сибири. В целом же в саду можно познакомиться с более чем 1300 видами, сортами и формами растений».

На базе научно-образовательного центра «Учебный ботанический сад» преподаватели, аспиранты и студенты НФИ КемГУ ведут научно-исследовательскую деятельность, направленную, в том числе, и на решение задач по рекультивации территорий промышленных выработок и вопросов зеленого строительства на юге Кузбасса.

Между тем, на очередной сессии регионального Совета ботанических садов Сибири и Дальнего Востока при президиуме Российской академии наук новокузнецкий ботанический сад признан одним из лучших в Сибири.