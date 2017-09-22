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В Кузбассе выступит Оренбургский русский народный хор

25 сентября на сцене Государственной филармонии Кузбасса выступит Оренбургский русский народный хор, которому в 2018 году исполняется 60  лет.

В составе коллектива — лучшие певцы, танцоры и музыканты Оренбуржья, а в программе – «золотой фонд» песен, танцев и вокально-хореографических композиций.

Руководит коллективом народный артист России Владимир Позднеев.

Накануне шестидесятилетнего юбилея хор гастролирует по стране с программой  «Край Оренбургский, край казачий», в которую входят большие композиции, шуточные танцевальные миниатюры, задорные свадебные песни, обработки старинных казачьих песен. 

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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