В Кузбассе выступит Оренбургский русский народный хор

25 сентября на сцене Государственной филармонии Кузбасса выступит Оренбургский русский народный хор, которому в 2018 году исполняется 60 лет.

В составе коллектива — лучшие певцы, танцоры и музыканты Оренбуржья, а в программе – «золотой фонд» песен, танцев и вокально-хореографических композиций.

Руководит коллективом народный артист России Владимир Позднеев.

Накануне шестидесятилетнего юбилея хор гастролирует по стране с программой «Край Оренбургский, край казачий», в которую входят большие композиции, шуточные танцевальные миниатюры, задорные свадебные песни, обработки старинных казачьих песен.

Концерт проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.