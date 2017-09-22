В Абакане продолжается рассмотрение дела о ДТП с экс-начальником ГИБДД Кузбасса

19 сентября в Абаканском городском суде продолжилось рассматриение дела о ДТП с участием бывшего главы ГИБДД Кузбасса Юрия Мовшина.

Напомним, Юрий Мовшин обвиняется в совершении ДТП на территории Кемеровской области, в результате которого погибли 4 женщины – члены байк-клуба «Всадницы». Подсудимый настаивает на своей невиновности.

В суде были допрошены свидетель — Виктор Оленин (водитель Toyota Premio, в машине которой находились погибшие в аварии девушки) и представителя со стороны Юрия Мовшина.

20 сентября в суде были допрошены кемеровские специалисты из МВД, которые проводили первую экспертизу и пришли к выводу, что в действиях Юрия Мовшина «усматриваются несоответствия требованиям ПДД РФ в отношении дорожной разметки 1.1, которые с технической точки зрения состоят в причинной связи с ДТП».

В целом, было заявлено 8 свидетелей, из которых допросили только двоих. Остальные не смогли приехать.

Денис Лосев отметил, что сторона Мовшина ходатайствовала о переносе заседания, чтобы привлечь специалиста, «который помог бы им разобраться в технических терминах». Суд не удовлетворил эту просьбу.

Следующие заседания пройдут 27 и 28 сентября.