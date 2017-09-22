В Кузбассе в двух чтениях приняты изменения в областной бюджет

В Кузбассе на очередной сессии областного Совета народных депутатов в двух чтениях принят закон Кемеровской области «О внесении изменений в закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Общий объем доходов и расходов бюджета на увеличен 1 965,7 млн. руб.

В целом сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета увеличена на 1 670 млн. рублей, в том числе налог на прибыль организаций увеличен на 1 620 млн. рублей, доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации увеличены на 50 млн. рублей. Поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены на 315,2 млн. рублей.

В целом расходы на реализацию государственных программ увеличены на 2836,8 млн. рублей, на реализацию непрограммных направлений деятельности уменьшен на 871,1 млн. рублей, из которых 878,3 млн. рублей направлено на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований произошло по следующим программам: «Управление государственными финансами Кузбасса» на 1 679 млн. рублей, «Развитие здравоохранения Кузбасса» — на 683,0 млн. рублей, «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» — на 456,3 млн. рублей, «Культура Кузбасса» — на 70,3 млн. рублей.

В результате изменений общие параметры бюджета в 2017 году Доходы 116 517,5 млн. рублей; Расходы 116 517,5 млн. рублей.