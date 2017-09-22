В Кузбассе проходят зональные туры фестиваля национальных культур

Сегодня Юрге в ДК «Победа», пройдет зональный тур фестиваля национальных культур «Мы живем семьей единой». 6 октября подобное мероприятие пройдет в ДК «Энергетик» в Калтане.

В фестивале принимают участие представители славянских, мордовских, татарских, немецких, еврейских, армянских, чувашских, шорских, телеутских, азербайджанских, таджикских, узбекских, кыргызских и других национальных культурных центров, народов, проживающих на территории Кемеровской области.

Фольклорные творческие коллективы и отдельные исполнители национальных общественных объединений и диаспор будут бороться за звания лучших в вокальном искусстве и народном танце. Конкурсанты также продемонстрируют мастерство и артистичность в номинации «Народные традиции в моей семье». Кроме того, в номинации «Традиционное свадебное угощение» представят членам жюри и гостям фестиваля блюда национальной кухни.

В рамках фестиваля пройдет ярмарка народных умельцев «Кузбасс мастеровой», которая представит работы мастеров декоративно-прикладного искусства по изготовлению кукол в национальных костюмах, плетению из бересты и ивы, росписи по тарелкам, художественной обработке кожи и меха, лоскутному шитью, вышивке.

Все желающие могут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению амулетов, обработке меха и кожи, кукол-оберегов, резьбы по дереву, технике валяния шерсти, грунтового текстиля, соломоплетения, вязания и др.