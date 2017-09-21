Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2018—2020 годы, сообщает ТАСС, сл ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.

Основными направлениями расходов федерального бюджета РФ в 2018-2020 годах станут что социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики.

По словам Силуанова, "Основной объем расходов предусматривается к направлению на социальною сферу – это 36,4%, оборона – 29%, мы выполняем планы по закупкам вооружений и военной техники, национальная экономика – 14,7%".

Общие параметры расходов бюджета на следующие два года увеличены по сравнению с теми, что были предусмотрены в законе о бюджете на 2017-2019 годы, на 300 млрд рублей в 2018 году и на 200 млрд рублей в 2019 году.