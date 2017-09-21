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Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2018—2020 годы

Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2018—2020 годы, сообщает ТАСС, сл ссылкой на главу Минфина РФ Антона Силуанова.

Основными направлениями расходов федерального бюджета РФ в 2018-2020 годах станут что социальная сфера, оборона и поддержка национальной экономики.

По словам Силуанова, "Основной объем расходов предусматривается к направлению на социальною сферу – это 36,4%, оборона – 29%, мы выполняем планы по закупкам вооружений и военной техники, национальная экономика – 14,7%".

Общие параметры расходов бюджета на следующие два года увеличены по сравнению с теми, что были предусмотрены в законе о бюджете на 2017-2019 годы, на 300 млрд рублей в 2018 году и на 200 млрд рублей в 2019 году.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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