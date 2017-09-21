В Кузбассе сокращается трудоспособное население

По данным Кемеровостата население Кузбасса сократилось на 8783 человека. В начале 2017 года в Кемеровской области проживали 2708844 человек, тогда как в 2016 году — 2717627 человек.

По информации ведомства, сокращение произошло в основном за счёт уменьшения трудоспособного населения: к началу 2017 года их количество составило 1500737 человек (в 2016 – 1526208). Уменьшение население происходит как в городских, так и в сельских территориях.

Основная возрастная категория жителей Кузбасса – люди в возрасте 55 — 59 лет (120428 человек). Женщин в Кемеровской области проживает больше, чем мужчин: 1465301 и 1243543 соответственно. Наименьшая численность зафиксирована среди кузбассовцев 70 — 74 года — 38652 человека.