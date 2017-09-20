Погода
на 22 сентября
6°C
Курс валют
на 21 сентября
$ 58.09
69.14
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиВ России назначена дата выборов президента
Новости

В России назначена дата выборов президента

«Неделя с 5 по 11 (марта) включает один праздничный день, поэтому выборы проходят в следующее воскресенье. Мы всем разъясняем уже сейчас совершенно официально — выборы пройдут 18 марта», — сказала Гришина, комментируя проект Минтруда о выходных и праздничных днях в следующем году.

Ранее в Минтруде сообщили, что правительственная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график переносов выходных дней в 2018 году. В соответствии с документом, россиян ждут четырехдневные выходные с 8 по 11 марта.

 

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости