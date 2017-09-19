Студент из Кузбасса вошел в число победителей «Битвы умов»

12 сентября в Екатеринбурге, в технопарке высоких технологий Свердловской области «Университетский» прошел финал шестой сессии интеллектуального конкурса «Битва умов» для студентов старших курсов, который проходит два раза в год по разным научным направлениям. В ходе конкурса студенты ведущих вузов страны объединяются вместе, чтобы предложить новые подходы к решению актуальных для российского рынка технологических и бизнес-задач и презентовать свои идеи авторитетному жюри из представителей науки и бизнеса.

На площадке технопарка высоких технологий «Университетский» встретились 6 команд из студентов Сибирского и Уральского федеральных округов России. Для победы в конкурсе ребятам предстояло презентовать экспертной комиссии свои проекты, направленные на решение технологических задач в области промышленной робототехники.

Участниками шестой «Битвы умов» стали 36 студентов инженерных, IT и экономических специальностей, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам выполнения тестовых и кейсовых заданий первого онлайн-тура. Победители первого этапа проекта приняли участие в командообразующем тренинге и очном втором туре в Екатеринбурге, по итогам которых они разделились на 6 команд. Всего же на конкурс поступило около 300 заявок от студентов из Екатеринбурга, Новокузнецка, Тюмени, Челябинска, Кемерово и других городов Сибирского и Уральского федеральных округов.

По результатам торжественного финала конкурса третье место заняла команда «ИННОВА». Почетное второе место завоевала команда «Империя П». Победителем шестого сезона «Битвы умов» стала команда «Мех помощь», в которую вошли студенты из Томска, Екатеринбурга, Кемерово, Омска и Новокузнецка — Артем Шерстобитов (ТГУ), Всеволод Фомин (УрФУ), Илья Бурдасов (КузГТУ), Айжана Турабаева (ОмГУ), Яков Касьянов (ОмГТУ) и Александр Полевин (СибГИУ). Ребятам необходимо было эффективно, как с технической, так и с экономической точки зрения решить задачу, связанную с производством тепловыделяющих сборок — одного из ключевых элементов работы ядерного реактора. Согласно кейсу, заказчиком решения конкурсантов выступил Горно-химический комбинат в Железногорске.

За первое место в конкурсе «Битва умов-2017. Екатеринбург» каждый член команды «Мех помощь» получил денежный приз размером 100 000 рублей.

Дополнительными призами для финалистов «Битвы умов» стало приглашение пройти стажировку в АО «Газпромбанк» и ПАО «Уралмашзавод», а также познавательная экскурсия на Белоярскую атомную электростанцию им. И.В. Курчатова от ГК «Росатом».