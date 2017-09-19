В Кузбассе проверяют информацию о попытке суицида в колонии строго режима

По информации Следственного комитета РФ по Кемеровской области, следственные органы проверяют попытки суицида двух заключенных в колонии строго режима в поселке Яя в Кузбассе.

Как сообщили в пресс-службе, сигнал о попытках поступил в следственные органы от сотрудников колонии, после того, как один заключенный нанес себе раны с помощью шариковой ручки, а другой — пилочкой для ногтей.

По версии СК РФ, заключенные «таким образом выразили недовольство по факту проведения технического осмотра камеры», — сказал собеседник агентства.

Угрозы их здоровью не было, тем не менее, проводится доследственная проверка по фактам покушения на самоубийство. В отношении сотрудников колонии проводится проверка по статье 286 (превышение должностных полномочий).

По информации адвоката двух заключенных, причиной массового недовольства стали условия содержания и отказы руководства принимать жалобы, из-за чего осужденные объявили о голодовке, сообщает Интерфакс.

Адвокат сообщила, что для разрешения ситуации в исправительное учреждение прибыл врио начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний, в присутствии которого якобы произошло избиение объявивших голодовку. После этого руководство колонии принудило заключенных начать сотрудничать с администрацией.

"При этом в отношении одного мужчины применили насильственные действия сексуального характера, используя резиновую дубинку, после чего он потерял сознание. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы", — рассказала она.

Адвокат отметила, что в ходе встречи с заключенным произвела видеозапись, на которой осужденный рассказывает о противоправных действиях со стороны руководства колонии, демонстрирует последствия попытки суицида и следы избиений.

Официальных комментариев от представителей главного управления ФСИН пока не последовало.