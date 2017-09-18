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Долги за ЖКУ в Кузбассе выросли на 8%

Общий долг жителей Кузбасса за жилищно-коммунальные услуги вырос за два месяца на 8%, и сейчас составляет 3,731 млрд рублей, сообщает Государственная жилищная инспекция Кемеровской области.

Как отмечается в официальном сообщении ГЖИ, средний процент сбора платежей в августе 2017 года составил 95,4%.

По информации начальника областной ГЖИ Ирины Гайденко, с начала этого года в отношении неплательщиков за ЖКУ в Кузбассе было оформлено свыше 2,5 тысяч судебных исков, заключено более 800 соглашений о добровольном погашении задолженности. Подачу коммунальных услуг за неуплату ограничили 3,5 тысячам собственников.

Ранее сообщалось, что задолженность жителей Кузбасса за жилищно-коммунальные услуги выросла с начала года на 27,8%, с 2,92 млрд руб. на начало года до 3,73 на 1 сентября. Средний процент сбора платежей в августе составил 95,4%, в городах региона — 92,5%, в районах — 96%.

Самый низкий процент сбора отмечен в Новокузнецке, 83% в июле 2017 года, в Анжеро-Судженске — 94%. Для сбора задолженности, 80% которой относится к просроченной, с начала года было направлено в суд 35 тыс. исков, заключено 16 тыс. договоров о реструктуризации задолженности, свыше 7 тыс. — о погашении задолженности в рассрочку перечислением из заработной платы. 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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