В Кузбассе пройдет международная конференция, посвящённая Достоевскому

В Новокузнецке 20 и 21 сентября пройдет I Международная научно-практическая конференция «Творчество Ф.М. Достоевского и современный культурный процесс», посвященная празднованию 400-летия основания города, сообщает пресс-служба управления культуры

Организаторы конференции — департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, администрация города Новокузнецка, Кемеровская епархия Русской православной церкви, Кемеровский областной музей изобразительных искусств и новокузнецкий Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

Работа конференции будет проходить на четырех площадках: 20 сентября – в Кузбасской православной духовной семинарии, 21 сентября – в Институте повышения квалификации, Новокузнецком краеведческом музее и в Новокузнецком художественном музее.

В конференции примут участие специалисты из России и зарубежных стран. Известные ученые-достоевсковеды, преподаватели, научные сотрудники музеев, библиотекари, аспиранты, студенты, учащиеся школ и обсудят широкий круг проблем, посвященных жизни творчеству Ф.М. Достоевского.

Среди обсужений будут затронуты такие вопросы, как Достоевский и православие, Достоевский и его творчество в изобразительном искусстве, мотивы творчества Ф.М. Достоевского в русской и зарубежной литературе, известные и неизвестные страницы жизни и творчества Ф.М. Достоевского, сценические и экранные воплощения образов Ф.М. Достоевского, влияние Ф.М. Достоевского на развитие культуры Сибири XIX-XXI веков, творчество Ф.М. Достоевского и молодежь третьего тысячелетия, Достоевский и региональная культура.

Приглашенными спикерами мероприятия станут Ольга Астафьева директор научно-образовательного центра «Гражданское общество и социальные коммуникации», заместителя заведующего кафедрой ЮНЕСКО Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, доктора философских наук, профессора, лауреата премии правительства Российской Федерации в области культуры; Ирина Кириллова (Лондон) – профессор русского языка и литературы Кембриджского университета, переводчика королевской семьи, автор книги «Образ Христа в творчестве Ф.М. Достоевского»; Татьяна Касаткина (Москва) – заведующая отделом теории литературы Института мировой литературы им. А.М. Горького Российской Академии наук, доктор филологических наук; Тюнде Сабо (Венгрия, Будапешт) – адъюнкт Печского Университета (University of Pécs), хабилированный доктор философии; Луиджи Сантопаоло (Неаполь, Италия) – профессора библеистики, магистр богословия Папского богословского университета Южной Италии, преподаватель иврита, итальянского, английского, арабского и русского языков для иностранцев; Наталья Ашимбаева (Санкт-Петербург) – директор Санкт-Петербургского Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского, кандидат филологических наук.

В официальных мероприятиях I Международной конференции планируют принять участие представители администрации города и области, депутаты Государственной Думы.

Цель конференции — рассмотрение и обсуждение фундаментальных проблем, связанных с восприятием творчества Ф.М. Достоевского в современном мире, влиянием его духовного наследия на художников, мыслителей, деятелей искусства XIX-XX века; изучение вопросов проблематики и поэтики произведений, театральных и кинематографических интерпретаций.

По итогам конференции планируется издание сборника статей.