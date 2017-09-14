Чистый отток капитала из России вырос на 68%

По предварительной оценке Центробанка РФ, чистый отток капитала из России в январе—августе 2017 года, согласно вырос на 68%, или почти в 1,7 раза, в годовом сопоставлении и достиг $12,1 млрд против $7,2 млрд за аналогичный период прошлого года, сообщает Росбалт.

Ранее Минэкономразвития официально прогнозировал отток капитала из РФ на уровне $20 млрд в 2017 году и по $25 млрд в год в 2018-м и 2019 году.

Напомним, что за прошлый год чистый отток капитала из России, согласно предварительной оценке платежного баланса, упал в 3,7 раза и составил $15,4 млрд после оттока $57,5 млрд в 2015 году и $153 млрд в 2014 году.