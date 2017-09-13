В Кузбассе сократилось почти вдвое количество ТСЖ

Количество товариществ собственников жилья (ТСЖ) в Кемеровской области сократилось за три года почти в два раза, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на начальника Государственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирину Гайденко.

По ее словам, на сегодняшний день в Кузбассе действуют 525 ТСЖ, в то время как летом 2014 года их насчитывалось около 900. Уменьшение количества ТСЖ связано с ужесточением законодательства, в том числе в части предоставления информации, приведшее к нерентабельности данной формы управления многоквартирными домами.

Управляющих компаний с действующими лицензиями на сегодняшний день насчитывается 411. К началу лицензирования (1 сентября 2014 года) их было около 300. При этом из имеющих сегодня лицензии УК реально оказывает жилищно-коммунальные услуги гражданам 301 организация.

Кроме того, в регионе действуют 66 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК).