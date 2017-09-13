Мемориальную табличку с дома, где жил Борис Немцов, сняли. Жильцы подали заявление о краже

Вчера утром, 12 сентября, с дома в Москве, где жил политик Борис Немцов, убитый в феврале 2015 года, сняли мемориальную табличку с его именем.

Напомним, мемориальную табличку памяти Немцова установили на доме в Москве, где жил политик, 7 сентября. Позже власти Москвы назвали установку мемориальной доски незаконной.

Жильцы дома, на котором была установлена табличка, подали в полицию заявление, сообщил в своем Facebook журналист Сергей Пархоменко.

По его словам, у жильцов есть дубликат таблички, но они намерены добиваться возвращения оригинала. Ответственность за демонтаж таблички, взяли на себя члены движения SERB. Пархоменко назвал инициатором произошедшего бывшего муниципального депутата Замоскворечья Игоря Брумеля.

«Жильцами дома в полицию подано заявление о совершенном преступлении. Эта табличка имеет ценность и немалую. Является коллективной собственностью жильцов дома. Собственники будут требовать возвращения им их имущества и наказания тех, кто совершил кражу», — пишет Пархоменко.