В Кузбассе за долги отключили подачу тепла в крупный торговый комплекс

ООО «Сибирская генерирующая компания» отключило от внешних тепловых сетей торгово-развлекательный комплекс «Гринвич» в Кемерово, сообщает пресс-служба Кузбасского филиала СГК.

По данным на 12 сентября, ООО «Гостиный двор» (ТРК «Гринвич») задолжало СГК за отопление свыше 1,3 млн руб., причем долг сложился еще в прошлом отопительном сезоне, в период с февраля по апрель 2017 года.

В результате, ТРК был отключен от внешних тепловых сетей, специалисты СГК опломбировали запорную арматуру.

По данным компании СГК, ООО «Гостиный двор» систематически накапливает значительные долги за тепловую энергию, и практически ежегодно накануне осенне-зимнего периода СГК вынуждена отключать ТРК «Гринвич» от внешних тепловых сетей.

Поставки тепла будут возобновлены только после того, как потребитель полностью погасит задолженность за тепловую энергию.