В Хакасии начался суд по делу бывшего начальника ГИБДД Кузбасса

Вчера Абаканский городской суд Хакасии начал рассмотрение дела бывшего начальника ГИБДД Кемеровской области Юрия Мовшина, которого считают виновником крупного ДТП, унесшего жизни четырех человек.

Напомним, 23 апреля 2016 года на 26-ом км автодороги Кемерово–Яшкино–Тайга столкнулись Toyota Land Cruiser 200, которой управлял Юрий Мовшин, и Toyota Corona Premio. В аварии погибли четыре пассажирки Toyota Corona Premio. Мовшин не пострадал.

По мнению следствия, бывший начальника ГИБДД Кузбасса нарушил сразу несколько положений правил дорожного движения: превысил предельно допустимую на данном участке скорость движения, не подчинился требованиям разметки на участке дороге.

По ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц) Юрию Мовшину грозит до семи лет лишения свободы.

Абаканский городской суд назначили дату следующих судебных заседаний на 19 и 20 сентября.

В следующий раз суд собирается допросить свидетелей. Также заседания планируют провести 27 и 28 сентября.