В России подведены предварительные итоги выборов

По данным Центральной избирательной комиссии выборы разного уровня состоялись в 82 из 85 регионах РФ. В 16 субъектах были выбраны главы регионов, в шести — избраны региональные парламенты.

В целом в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.

Также прошли 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть иных общественных объединений.

Между тем, хотя на выборах в Москве больше всего мандатов в столице ожидаемо получила «Единая Россия» — 77% (1154 мандата — по данным Мосгоризбиркома, 1155 — по подсчетам РБК), второе место неожиданно досталось оппозиционному «Яблоку» — 11,7% (176 мандатов вместо прежних 25).

266 человек из числа оппозиционных кандидатов, одержавших победу на муниципальных выборах, — те, кого поддержал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который в следующем году планирует баллотироваться от «Яблока» в мэры Москвы.

В Кузбассе 10 сентября в единый день голосования прошли десять избирательных кампаний. По предварительным данным избирательной комиссии Кемеровской области наибольшее число голосов набрали кандидаты от Партии «Единая Россия».

Так, на дополнительных выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области в Беловском избирательном округе в городе Белово за кандидата от «Единой России» Гульнару Овчинникову отдали свои голоса 64% от пришедших на выборы. На дополнительных выборах в облсовет по Орджоникидзевскому округу в Новокузнецке 73% голосов набрал кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Янькин.

Единоросы стали победителями и на основных выборах в Совет народных депутатов Топкинского района с 72,5% голосов, и на выборах в Мариинский районный Совет (79% голосов).

По информации областной избирательной комиссии, средняя явка на выборы по региону в этом году составила 41,58%. Самую большую явку показали жители сельских территорий.