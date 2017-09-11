В Кузбассе сокращается финансирование программ поддержки предпринимательства

По информации начальника департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Натальи Шалевой, в текущем году существенно изменился формат поддержки предпринимательства: грантов и субсидий больше не будет, сообщает Авант-Партнер.

Выступая на IV региональном предпринимательском форуме «Кузбасс: Территория бизнеса – Территория жизни», который проходил в Мысках, Наталья Шалева рассказала, что. «На федеральном уровне приняты стратегически важные акты, устанавливающие новые принципы поддержки бизнеса. Ключевой принцип поддержки – «Уход от прямых субсидий к возвратному финансированию».

В рамках госпрограммы предприниматели могут претендовать только на финансовую поддержку по программам Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области, то есть на программы льготного заёмного возвратного финансирования. Это – микрозаймы до 3 млн рублей под 10% годовых на срок до 3-х лет.

Кроме того, Госфонд продолжит предоставление: поручительств по кредитам (для обеспечения 70% требуемого залога); поручительств по договорам лизинга (для обеспечения до 70% необходимого залога); банковской гарантии для участия в торгах при госзакупках.

По словам Натальи Шалевой, сокращение финансирования программ поддержки предпринимательства характерно «не только для нашего региона. Постепенно на федеральном уровне происходит переход от программного финансирования к проектному финансированию за счет дешевых кредитов». Разрабатываются новые механизмы. Сегодня меры поддержки малого и среднего бизнеса направлены в первую очередь на создание благоприятного предпринимательского климата», – считает Наталья Шалева.