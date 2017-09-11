Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ограничить безработным медицинскую помощь

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила снизить объем оказываемой медицинской помощи неработающим россиянам, сообщает Интерфакс.

По ее словам, региональные власти не должны делать социальные взносы за граждан, которые не платят налоги и не указывают место работы.

«Бюджеты регионов платят не пойми за кого. 40 млрд бюджеты переплачивают за неработающее население, — сказала она. — Молодые и здоровые, понятно, что они на что-то живут, почему за них платят те, кто работает?».

По мнению Матвиенко, «Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи».

Спикер Совета Федерации поручила Минздраву и Минфину подготовить соответствующие поправки в законодательство, которые освободят регионы от социальных взносов за неработающих граждан. Она намерена поставить вопрос о том, чтобы одновременно с внесением проекта федерального бюджета на 2017 в Госдуму были изменения в закон об обязательном медицинском страховании граждан.