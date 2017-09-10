В Москве установили мемориальную табличку с именем Бориса Немцова. Власти города объявили ее незаконной

В четверг 7 сентября на стене московского дома по адресу Малая Ордынка, дом 3, установили памятную табличку с именем Бориса Немцова.

В тот же день московские власти объявили установление мемориальной таблички незаконным, мотивируя это тем, что вопросом увековечения памяти установкой мемориальных досок занимается специальная комиссия, которая сначала должна рассмотреть ходатайство, поступившее только от госорганизаций, общественных объединении и юридических лиц, сообщает телеканал «Дождь». Поэтому табличка с именем Немцова подлежит демонтажу за счет лиц, разместивших табличку.

Жильцы дома на Ордынке, среди которых муниципальный депутат района Замоскворечья Сергей Марков, считают, что стены. дома являются общедомовым имуществом. И табличка является их собственностью. Поэтому, опираясь на право собственности в России, они считают, что никто не может прийти и снять табличку. Это будет просто умышленная порча чужого имущества, акт вандализма, самоуправства. Они намерены защищать свое право.