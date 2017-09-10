В Кузбассе состоится повторный суд над сотрудницей штаба Навального

Завтра, 11 сентября, в 10 часов в Кемеровском областном суде состоится рассмотрение жалобы представителей кемеровской полиции на решение суда первой инстанции по делу сотрудницы штаба Навального кемеровчанки Владлены Клоковой.

Напомним, Владлена Клокова была задержана в конце июля как организатор «куба Навального».

Сотрудники полиции сочли акцию несогласованной с мэрией и отвезли задержанных в отдел полиции Заводского района.

Суд не нашел в действиях Владлены Клоковой действий, подпадающих под статью.19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), но признал ее виновной по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга) и приговорил ее к штрафу в 10 тыс. рублей.

Однако сотрудники полиции обжаловали данное решение.

По словам Владлены Клоковой, она «Решила идти до конца и добиться правды. Постараться добиться. Вероятность того, что здравый смысл и закон победят, ещё есть. А для того, чтобы эта вероятность возросла, приглашаю своих друзей, волонтёров кампании Алексея Навального и всех неравнодушных людей на это судебное заседание. Правда на моей стороне. На нашей. Давайте это покажем!».