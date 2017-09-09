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Завтра в Кузбассе – Единый день голосования

По информации облизбиркома, завтра, 10 сентября, в Кузбассе одновременно пройдут  десять избирательных компаний.

Дополнительные выборы в Совет народных депутатов Кемеровской области пройдут по Беловскому и Новокузнецкому одномандатным округам.

Кроме того, в Мариинском и Топкинском районах пройдут выборы депутатов районных советов. В Анжеро-Судженске, Белове, Промышленновском районе — дополнительные выборы депутатов городских и районных советов.

В Промышленновском, Топкинском и Тяжинском районах пройдут дополнительные выборы депутатов совета городского поселения.

В Ленинск-Кузнецком районе — досрочные выборы совета народных депутатов Шабановского сельского поселения.

Всего на территории Кузбасса будут работать более 228 избирательных участков.

По информации Правоохранительного портала Кузбасса, в единый день голосования в охране общественного порядка будут задействованы около 500 полицейских, более 250 сотрудников других силовых ведомств, а также 94 народных дружинника, 22 казака и 95 сотрудников частных охранных организаций. На случай осложнения оперативной обстановки предусмотрен резерв в количестве 100 сотрудников органов внутренних дел. Во время работы избирательных участков на каждом из них будут дежурить не менее 2 сотрудников полиции.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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