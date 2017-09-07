Сегодня - всекузбасский день шахмат

Сегодня в Кузбассе проводится VI всекузбасский день шахмат.

В муниципалитетах на базе спортивных и общеобразовательных школ, домов культуры, дворцов детского творчества проходят открытые занятия по шахматам, мастер-классы, сеансы одновременной игры, шахматные викторины, соревнования по шахматам, товарищеские матчи, открытые шахматные уроки для первоклассников.

В Новокузнецке прошел областной турнир по шахматам, посвященный 70-летию празднования Дня шахтера. В павильоне выставочной компании «Кузбасская ярмарка» прошел матч-турнир сборных команд Кемерова, Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска, Калтана и Междуреченска. Каждую команду представили 70 лучших спортсменов, в том числе 20 ветеранов (старше 60 лет) и 50 школьников.

Ежегодно день шахмат объединяет в Кузбассе свыше 10 тыс. поклонников этого вида спорта.