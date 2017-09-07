В Мысках открылся форум «Кузбасс: Территория бизнеса — территория жизни»

Сегодня в Мысках открылся форум предпринимателей «Кузбасс: Территория бизнеса — территория жизни» в котором принимают участие 300 представителей бизнеса из 24 городов и районов области.

Участники обсудили проблемы взаимодействия бизнес-сообщества с органами местного самоуправления, проблемы «женского» предпринимательства, вопросы эффективности маркетинга среди производственников-предпринимателей и др. Также запланированы тренинги, ярмарка инвестиций.

В рамках форума работают шесть дискуссионных площадок, расположеных в администрации города, городском центре культуры, центре дополнительного образования и школе № 1.

Организаторы – Кемеровское областное отделение «ОПОРА РОССИИ» и администрация Мысковского городского округа при поддержке администрации области, областного совета народных депутатов, общественной палаты.