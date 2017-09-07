Погода
на 8 сентября
5°C
Курс валют
на 7 сентября
$ 57.02
68.28
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости МысковВ Мысках открылся форум «Кузбасс: Территория бизнеса — территория жизни»
Новости

В Мысках открылся форум «Кузбасс: Территория бизнеса — территория жизни»

Сегодня в Мысках открылся форум предпринимателей «Кузбасс: Территория бизнеса — территория жизни» в котором принимают участие 300 представителей бизнеса из 24 городов и районов области.

Участники обсудили проблемы взаимодействия бизнес-сообщества с органами местного самоуправления, проблемы «женского» предпринимательства, вопросы эффективности маркетинга среди производственников-предпринимателей и др. Также  запланированы тренинги, ярмарка инвестиций.

В рамках форума работают шесть дискуссионных площадок, расположеных в администрации города, городском центре культуры, центре дополнительного образования и школе № 1.

Организаторы – Кемеровское  областное отделение «ОПОРА РОССИИ» и администрация Мысковского городского округа при поддержке администрации области, областного совета народных депутатов, общественной палаты.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости