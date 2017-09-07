В Кузбассе назначен заместитель начальника ГУ МВД России по Кемеровской области

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, начальника полиции назначен полковник полиции Александр Табакаев, ранее занимавший должность заместителя министра МВД по республике Алтай.

Сегодня Александр Табакаев был представлен личному составу полиции Кузбасса.

Александр Викторович Табакаев служит в органах внутренних дел с 1988 года. Закончил Омскую высшую школу милиции МВД России, Академию Управления МВД России. Он прошел путь от должности оперуполномоченного уголовного розыска до заместителя министра внутренних дел по Республике Алтай.

В ближайшее время новый руководитель намерен познакомиться с каждым из подразделений полиции Кузбасса.