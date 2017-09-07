В Кузбассе растет рынок продажи новых легковых автомобилей

В Кузбассе зафиксирован самый большой в России рост рынка продаж новых легковых автомобилей, сообщает Авант-Партнер со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

За январь-июль 2017 года в Кемеровской области было реализовано 9,2 тысячи новых легковых автомобилей, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рейтинге аналитического агентство «Автостат», Кузбасс занял 20-е место с долей рынка 1, 2%. . По итогам семи месяцев 2016 года Кемеровская область находилась на 23 месте с долей рынка 1%.

Всего, согласно исследованию «Автостата», по итогам семи месяцев 2017 года объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 767,1 тысячи единиц. Первые места традиционно заняли Москва и Московская область, на долю которых в общей сложности приходится 23,2% всего российского рынка. Рынок Москвы за этот период увеличился на 0,8% до 115,2 тысячи машин, подмосковья – на 18,7% до 62,7 тысячи штук. На третьем месте Санкт-Петербург, где продажи выросли на 15,3% до 53,8 тысячи легковых автомобилей.

Самый большой рост эксперты зафиксировали в Кемеровской области (+30,1%). Еще в четырех регионах положительная динамика превысила 25%, а именно: в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском АО.

Из соседних с Кемеровской областью регионов Новосибирская область заняла 25 место с показателем 7,8 тысячи новых легковых автомобилей за отчетный период, что на 17,9% больше, чем за АППГ, это 1% от всего рынка. Красноярский край – 22 место, 8,5 тысячи штук, +18,1%, 1,1% соответственно. Томская область, Алтайский край, Республики Алтай и Хакасия в ТОП-30 не вошли.