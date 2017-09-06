В Кузбассе открылась выставка «Всегда вместе»

Вчера, 5 сентября в Кузбасском центре искусств открылась выставка «Всегда вместе», посвященная 45-летию Кемеровского областного художественного колледжа.

В экспозиции представлены работы в различных видах и жанрах искусства. 118 художников — выпускников колледжа, живущих в Европе, на южноамериканском континенте и на обширной территории России.

За 45 лет колледж выпустил более полутора тысяч специалистов, среди которых много мастеров, известных в художественном пространстве Сибири, всей страны и за её пределами.

По словам директора колледжа Т.В.Фроловой, «Всегда вместе» – это не просто красивый слоган, это ощущение единства поколений и той роли, которую играет Кемеровский областной художественный колледж в культурной жизни нашей страны и каждого, кто в прошлом, настоящем или в будущем связан с его судьбой».

В рамках торжественного мероприятия состоялась презентация каталога, посвященного юбилейной дате, в котором впервые опубликована полная летопись выпускников колледжа. Каталог содержит краткие сведения о 118 художниках, их фотографии и репродукции работ.

Выставка открыта для посещений в Кузбасском центре искусств до конца сентября, а затем часть работ будет экспанироваться в стенах Музыкального театра Кузбасса им.А.Боброва.