В Кузбассе завершилась всероссийская экспедиция волонтеров

С 22 по 30 августа в Кузбассена в Шорском национальном парке — особо охраняемой природной территории, проходила Всероссийская волонтерская экспедиция, приуроченная к 100-летию Заповедной системы России, организованная сотрудниками заповедника.

Участники экспедиции обустроели две новые стоянки, на каждой из которых был установлен навес со столом, скамейки, туалет и оборудовано кострище. Одна стоянка обустроена в районе урочища Адыяксу, другая, немного выше притока ручья Колзас, на левом берегу реки Мрассу. По пути следования было собрано и вывезено с территории национального парка более 40 мешков мусора.

На протяжении проекта волонтеры проводили фотосъемки пейзажей, животных и процесса волонтерской деятельности. Кроме того, были отсняты материалы с квадрокоптера для дальнейшего монтажа видеоролика.