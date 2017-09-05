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В Кузбассе завершилась всероссийская экспедиция волонтеров

С 22 по 30 августа в Кузбассена в Шорском национальном парке — особо охраняемой природной территории, проходила Всероссийская волонтерская экспедиция, приуроченная к 100-летию Заповедной системы России, организованная сотрудниками заповедника.

Участники экспедиции обустроели две новые стоянки, на каждой из которых был установлен навес со столом, скамейки, туалет и оборудовано кострище. Одна стоянка обустроена в районе урочища Адыяксу, другая, немного выше притока ручья Колзас, на левом берегу реки Мрассу. По пути следования было собрано и вывезено с территории национального парка более 40 мешков мусора.

   На протяжении проекта волонтеры проводили фотосъемки пейзажей, животных и процесса волонтерской деятельности. Кроме того, были отсняты материалы с квадрокоптера для дальнейшего монтажа видеоролика.

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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