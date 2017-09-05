В Кузбассе ужесточились требования к рыбной продукции

По информации Кемеровского центра стандартизации и метрологии, с 1 сентября 2017 года вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции», в котором определены основные требования, позволяющие отследить и сделать безопасными все этапы изготовления пищевой рыбной продукции, начиная с ее вылова, производства, хранения до реализации потребителю и утилизации.

В новом документе строго прописаны нормы допустимого содержания влаги в мороженой рыбе: масса глазури (льда) в замороженной рыбе не должна превышать 5 %, в замороженной рыбной продукции из разделанных или очищенных ракообразных — не более 7% процентов, из неразделанных ракообразных – не более 14 %. А продажа креветок будет осуществляться только в товарной упаковке.

Изготовители также отныне обязаны будут указывать на упаковке не только вид продукции, но и зоологическое название рыбы, принадлежность к району вылова, наличие ГМО. Также теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури, для которой установлены конкретные предельно допустимые цифры.

Кроме того, производителей обяжут осуществлять контроль за применением стимуляторов роста при выращивании рыбы

В отношении рыбы, обитающей в естественных условиях, документ определяет, что она должна быть выловлена в «безопасных районах добычи». Мониторинг безопасности будут осуществлять уполномоченные органы и размещать на официальных сайтах, чтобы в том числе и любители рыбалки знали, в каких районах можно ловить без опасности для здоровья.

По мнению Татьяны Долгановой, начальника отдела сертификации продукции и услуг «Кемеровского ЦСМ» Росстандарта, исполнение требований техрегламента позволит добиться большей безопасности рынка рыбной продукции в Кузбассе, что в конечном итоге пойдет только на пользу потребительскому рынку.