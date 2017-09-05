Дефицит федерального бюджета за семь месяцев составил 420,7 млрд рублей

По данным Счетной палаты РФ, дефицит федерального бюджета по итогам января – июля 2017 года составил 420,7 млрд рублей (0,5% утвержденного объема ВВП), сообщает Росбалт.

Объем ВВП за первое полугодие составил в текущих рыночных ценах 50,1 трлн рублей или 54,3% прогнозируемого годового объема.

При этом, объем средств Резервного фонда в рублевом эквиваленте в январе – июле увеличился на 3,5% до 1 трлн рублей. Объем средств ФНБ в рублем эквиваленте увеличился на 2,1% до 4,4 трлн рублей.

Государственный долг России в январе – июле 2017 года увеличился на 4,9% и составил 11,7 трлн рублей. При этом в рублевом эквиваленте доля государственного внешнего долга в общем объеме государственного долга России сократилась в указанный период с 28% до 26,2%